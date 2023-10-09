Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:46, 9 октября 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали бороться с тлей с помощью одного метода

Агроном Коврижных: для избавления от тли можно посадить на участке бархатцы

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Владельцам дачных участков предложили бороться с тлей с помощью высадки определенных растений. Такой совет дала агроном Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

По словам специалиста, побороть тлю можно и без химикатов. В качестве одного из эффективных методов она порекомендовала высадить на даче бархатцы, базилик, лук, чеснок либо кориандр. Отпугнуть вредителя своим запахом также поможет лаванда.

Помимо этого, Коврижных предупредила, что такие растения, как калина, черемуха, липа и бегонии, напротив, способны привлечь тлю на участок, так что от них лучше избавиться. Также она посоветовала тщательно контролировать популяцию муравьев на даче и незамедлительно начинать борьбу с ними, как только их станет больше — в противном случае территория в скором времени подвергнется атаке тли. В заключение эксперт отметила, что методы борьбы с тлей необходимо чередовать во избежание снижения их эффективности.

В октябре дачникам предложили бороться с травой между плиткой с помощью уксуса.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о растущих потерях американских бойцов на Украине

    Стало известно о возможной встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении

    В Карабах прибыла миссия ООН

    В России разработали способ предотвращения инфаркта

    Первый снег выпал в Москве и попал на видео

    В Петербурге суворовцы оказались в больнице после уборки туалета

    Минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад»

    Во Франции признали утечку американского оружия с Украины на Ближний Восток

    В России резко выросло число люксовых автомобилей

    Производительность труда в России резко упала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости