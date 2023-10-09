Дачникам посоветовали бороться с тлей с помощью одного метода

Агроном Коврижных: для избавления от тли можно посадить на участке бархатцы

Владельцам дачных участков предложили бороться с тлей с помощью высадки определенных растений. Такой совет дала агроном Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

По словам специалиста, побороть тлю можно и без химикатов. В качестве одного из эффективных методов она порекомендовала высадить на даче бархатцы, базилик, лук, чеснок либо кориандр. Отпугнуть вредителя своим запахом также поможет лаванда.

Помимо этого, Коврижных предупредила, что такие растения, как калина, черемуха, липа и бегонии, напротив, способны привлечь тлю на участок, так что от них лучше избавиться. Также она посоветовала тщательно контролировать популяцию муравьев на даче и незамедлительно начинать борьбу с ними, как только их станет больше — в противном случае территория в скором времени подвергнется атаке тли. В заключение эксперт отметила, что методы борьбы с тлей необходимо чередовать во избежание снижения их эффективности.

В октябре дачникам предложили бороться с травой между плиткой с помощью уксуса.