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16:26, 9 октября 2023Путешествия

Россияне начали массово аннулировать туры в Израиль

«Русский Экспресс»: почти все туристы аннулировали путевки в Израиль

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Практически все клиенты «Русского Экспресса» аннулировали путевки в Израиль. О том, что российские туристы начали массово отменять поездки в страну, РИА Новости рассказали в пресс-службе туроператора.

«Почти все, кто собирался в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры, — отметили в компании. — Мы все аннулируем, возвращаем сумму без штрафов, то есть делаем стопроцентный возврат».

Представители туроператора также сообщили, что находящиеся в Израиле отечественные путешественники пока не обращались с просьбой о досрочном прерывании отдыха. «Ни в выходные, ни сегодня обращений от туристов, а их там порядка 30, не поступали, — пояснили они. — Никто не просит вывезти их раньше положенного срока».

Ранее в октябре стало известно, что Россия готова предпринять радикальные меры по вывозу своих граждан из Израиля в случае ухудшения обстановки в стране. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

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    Фариза Бацазова
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