New York Post: в США женщина забеременела дважды за месяц из-за суперфетации

26-летняя жительница США забеременела дважды за месяц из-за редкого явления. Об этом сообщает New York Post.

Ди Мишель из города Питтсбург, штат Пенсильвания, впервые забеременела в 2020 году. По словам женщины, узнав об этом, она и ее жених Антонио Ливингстон перестали предохраняться во время секса. Однако через некоторое время состояние Мишель резко ухудшилось. Опасаясь за здоровье будущего ребенка, она срочно обратилась в больницу.

Врачи обследовали женщину и обнаружили, что она забеременела во второй раз. УЗИ показало, что у Мишель будут тройняшки. Это произошло из-за суперфетации — оплодотворения второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности. Женщина призналась, что была шокирована и расплакалась от неожиданности.

В январе 2021 года Мишель родила трех здоровых дочерей путем кесарева сечения. Она поделилась своей историей в социальной сети и призвала женщин предохраняться даже во время беременности. «Если это случилось со мной, то может случиться с каждым», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании зачала двойняшек с разницей в 28 дней. 30-летняя Софи Смолл рассказала, что сперва забеременела дочкой Холли, а спустя почти месяц зачала вторую дочь, которую назвала Дарси.

