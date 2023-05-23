Женщина зачала двойняшек с разницей в месяц

The Sun: в Великобритании женщина зачала двойняшек с разницей в 28 дней из-за суперфетации

Жительница города Леминстер, Великобритания, зачала двойняшек с разницей в 28 дней. Об этом сообщает издание The Sun.

30-летняя Софи Смолл рассказала, что сперва забеременела дочкой Холли, а спустя почти месяц зачала вторую дочь, которую назвала Дарси. С этого момента, по словам женщины, она постоянно мучилась от головной боли и тошноты. «Меня госпитализировали восемь раз за семь недель, и я провела 120 часов под капельницей. Я носила двух детей, которые развивались на разных сроках, но мы этого не знали. Врачи не могли понять, почему мне так плохо», — утверждает она.

На седьмой неделе беременности медики обнаружили, что один ребенок значительно больше второго. «Когда они родились, разница в росте между ними составила 35 процентов, что очень много. Тогда врачи поняли, что девочки были зачаты с разницей в четыре недели», — рассказывает Смолл. Такое редкое явления называется суперфетация — оплодотворение второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности. Появившиеся на свет сестры значительно отличались и по весу: Холли весила 2,7 килограмма, а Дарси — 1,8 килограмма.

Сейчас девочкам два года. По словам Смолл, из-за разницы в росте многие не верят, что ее дочери — двойняшки. «Люди думают, что я сумасшедшая, когда я объясняю: "Дарси на две минуты старше и на четыре недели младше сестры"» — говорит она.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Австралии с двумя матками стала матерью двойняшек. По словам женщины, ее беременность протекала хорошо, и она постоянно находилась под наблюдением врачей.