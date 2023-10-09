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19:05, 9 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о нехватке угля для предстоящей зимы

В «Укрэнерго» заявили, что не успеют накопить угля к зиме в плановых объемах

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина не успеет накопить к началу зимы необходимые 1,8 миллиона тонн угля. Об этом сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко, сообщает «Укринформ».

По словам Бойко, накопить плановые запасы в объеме 1,8 миллионов тонн угля Киев должен был до 15 октября.

«Эта цифра достигнута не будет, но на сегодня действительно ведется активная работа по привлечению импортного ресурса. Вполне очевидно, что ресурсом государственных шахт и частных угледобытчиков мы не покроем наш баланс в той степени, которая позволила бы накапливать уголь и выйти на показатели плановые, поэтому сейчас уже приехали первые партии угля из Польши», — рассказал он.

Кроме того, по словам Бойко, уголь на Украину будут поставлять из Казахстана.

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    Алевтина Запольская
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