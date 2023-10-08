Украинцев призвали закупать генераторы в преддверии зимы

Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал граждан закупать генераторы

Власти Украины призвали граждан начать готовиться к зиме и закупаться генераторами. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, передает РИА Новости.

Он указал, что зимой возможны отключения электроэнергии, поэтому населению нужно по возможности самим усиливать автономные системы отопления.

Галущенко сказал, что всегда советует людям покупать генераторы, проверять рабочее состояние имеющихся в преддверии зимы. Он заверил, что Минэнерго сделает все возможное для сохранения отопления.