Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:06, 8 октября 2023Бывший СССР

Украинцев призвали закупать генераторы в преддверии зимы

Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал граждан закупать генераторы

Фото: Pavlo Bagmut / Globallookpress.com

Власти Украины призвали граждан начать готовиться к зиме и закупаться генераторами. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, передает РИА Новости.

Он указал, что зимой возможны отключения электроэнергии, поэтому населению нужно по возможности самим усиливать автономные системы отопления.

Галущенко сказал, что всегда советует людям покупать генераторы, проверять рабочее состояние имеющихся в преддверии зимы. Он заверил, что Минэнерго сделает все возможное для сохранения отопления.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Названа новая цель на Украине для российских военных

    Жена гендиректора Black Star Inc. высказалась о знакомствах с мужчинами

    Украинцев призвали закупать генераторы в преддверии зимы

    Израиль попросил Египет помочь с освобождением пленных израильтян

    Информацию о похищении россиянок в Израиле проверят

    Назван гонорар брата Нурмагомедова за защиту титула чемпиона Bellator

    Россиянам разрешили снимать и выкладывать на YouTube соседей при одном условии

    «Попавшая в плен» к ХАМАС девушка вышла на связь

    Россиянам рассказали о возможностях сэкономить во время путешествия в Египет

    Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости