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14:49, 9 октября 2023Бывший СССР

В ООН обеспокоились осуждением на Украине потенциально невиновных людей

В ООН обеспокоились осуждением на Украине потенциально невиновных за связи с РФ
Нада аль-Нашиф

Нада аль-Нашиф. Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Организации Объединенных Наций (ООН) выразили обеспокоенность осуждением на Украине потенциально невиновных людей за связи с Россией. Об этом заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф высказалась на 54-ой сессии Совета организации по правам человека, передает РИА Новости.

Она обратила внимание, что на Украине были возбуждены около шести тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с РФ, по которым могли быть осуждены люди, не нарушавшие никаких законов в соответствии с международным правом.

«Управление Верховного комиссара по правам человека обеспокоено тем фактом, что многие из арестованных и даже осужденных [на Украине] лиц стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявила Ал-Нашиф.

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    Алевтина Запольская
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