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12:23, 29 сентября 2023Мир

В МИД России обвинили ООН в игнорировании преступлений ВСУ

Дипломат Гатилов: ООН не реагирует на материалы о преступлениях ВСУ

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Россия на регулярной основе предоставляет ООН материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), но реакции и объективной оценки нет. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает РИА Новости.

Гатилов уточнил, что недавно у российской дипломатической миссии состоялась встреча с главой Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькером Тюрком. «И мы вновь подняли этот вопрос. Но реакция, к сожалению, не последовала», — констатировал он.

Дипломат добавил, что представительство РФ при ООН будет продолжать добиваться объективной реакции со стороны правозащитных механизмов ООН. По словам Гатилова, они регулярно предоставляют доклады о преступлениях украинских боевиков, но сомневаются, что будет проведено расследование действий ВСУ, так как «совет состоит из 47 членов и, к сожалению, западники там пользуются механическим, арифметическим большинством».

Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что сотрудниками управления был задокументирован 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний силами украинской армии. Тюрк добавил, что как минимум 24 инцидента носили сексуальный характер.

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    Дарья Балацкая
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