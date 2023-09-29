Дипломат Гатилов: ООН не реагирует на материалы о преступлениях ВСУ

Россия на регулярной основе предоставляет ООН материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), но реакции и объективной оценки нет. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает РИА Новости.

Гатилов уточнил, что недавно у российской дипломатической миссии состоялась встреча с главой Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькером Тюрком. «И мы вновь подняли этот вопрос. Но реакция, к сожалению, не последовала», — констатировал он.

Дипломат добавил, что представительство РФ при ООН будет продолжать добиваться объективной реакции со стороны правозащитных механизмов ООН. По словам Гатилова, они регулярно предоставляют доклады о преступлениях украинских боевиков, но сомневаются, что будет проведено расследование действий ВСУ, так как «совет состоит из 47 членов и, к сожалению, западники там пользуются механическим, арифметическим большинством».

Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что сотрудниками управления был задокументирован 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний силами украинской армии. Тюрк добавил, что как минимум 24 инцидента носили сексуальный характер.