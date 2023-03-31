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13:00, 31 марта 2023Мир

В ООН заявили о пытках и исчезновениях десятков людей по вине ВСУ

УВКПЧ ООН: по вине ВСУ исчез 91 человек, многих пытали и подвергали жестокому обращению

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

С 24 февраля 2022 года десятки людей исчезли и стали жертвами пыток по вине Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

Представитель организации рассказал, что его сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний силами украинской армии. «Из 73 опрошенных нами жертв 53 процента подверглись пыткам или жестокому обращению», — добавил он.

Тюрк также сказал, что было зафиксировано как минимум 24 инцидента сексуального насилия со стороны украинских служащих. В частности, речь идет об угрозах сексуального насилия на первых этапах содержания под стражей и принудительном публичном раздевании.

Ранее сообщалось, что ООН признала военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. Согласно опубликованному докладу, зафиксировано «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат. Одно из них было квалифицированно как «неизбирательное», и два инцидента как военные преступления.

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Виктория Кондратьева
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