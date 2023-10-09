Конфликт между российской авиакомпанией и пассажирами попал на видео

У пассажиров произошел конфликт с «Уральскими авиалиниями» из-за ручной клади

Очередной конфликт между российской авиакомпанией «Уральские авиалинии» и пассажирами попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Пристегните ремни».

Инцидент произошел в аэропорту Калининграда Храброво. Причиной противоречий между перевозчиком и клиентами стала ручная кладь.

Отмечается, что двоих вылетающих в Москву пассажиров заставили доплатить по 3,8 тысячи рублей за багаж. При этом, судя по кадрам, их вещи входили в калибратор.

Один из них рассказал, что использует один и тот же чемодан на протяжении трех лет. По его словам, под габариты он подходит, проблем до этого никогда не возникало. «Первый раз такое», — пожаловался мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудник «Уральских авиалиний» два года обманывал пассажиров, необоснованно снимая их с рейсов и запугивая переплатами за негабаритный багаж. Россияне пожаловались на него в прокуратуру.