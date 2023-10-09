Россиянин описал полет с жителями Узбекистана фразой «кричащие дети, куча сумок»

Российский тревел-блогер полетел в Узбекистан и раскрыл особенности поездки с жителями Центральной Азии. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Толпа людей, кричащие дети, куча сумок и чемоданов — так выглядит типичная посадка на рейс в Узбекистан», — такими фразами описал свое путешествие блогер.

Он пояснил, что часто жители Узбекистана отправляются в Россию целыми семьями, которые могут состоять из 10 человек и больше. По словам автора публикации, это в основном женщины и дети, которые часто ведут себя шумно.

Вторая особенность, на которую обратил внимание россиянин, — большое количество багажа. «Даже если речь идет не о большом семействе, а об одиноком пассажире, то у каждого уважающего себя узбека обязательно есть два-три огромных чемодана или баула», — пояснил он, добавив, что люди везут из России на родину одежду, бытовую технику, продукты и лекарства.

Блогер подчеркнул, что несмотря на суматоху, которая была в зале ожидания, сама посадка на рейс прошла организованно и быстро: люди расселись по местам буквально за 10 минут. Россиянина также удивило, что уже в салоне многие пассажиры стали созваниваться по видеосвязи со своими родственниками и друзьями в Узбекистане, чтобы показать, что они в самолете.

Ранее другая российская тревел-блогерша поехала в Узбекистан и раскрыла место с самым вкусным пловом в ее жизни. Автор публикации заявила, что вкуснее всего это блюдо готовят в Центре плова в Ташкенте.