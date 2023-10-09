В ЛНР рассказали о значительных потерях ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВСУ понесли значительные оборонительные потери на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери при обороне позиций на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

«В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка Вооруженным силам РФ удалось частично взламывать оборону противника и захватить ряд украинских позиций», — сообщил Марочко.

По его словам, анализ радиоэфира показал, что командование украинской армии запрещало покидать позиции, несмотря на утрату боеспособности и превосходство российских войск.

Ранее стало известно, что ВСУ начали готовить Купянск в Харьковской области к обороне. «Силы у них иссякли, наступление летнее выдохлось, они готовятся только к обороне, больше противник ничего не предпринимает», — рассказал российский военный, командир отряда «Барс-9».