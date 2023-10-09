В МИД оценили роль российских миротворцев в Карабахе

Замглавы МИД России Галузин: российские миротворцы востребованы в Карабахе

Российские миротворцы востребованы в Нагорном Карабахе. Так роль контингента оценил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин в интервью РБК.

«Российский миротворческий контингент сыграл огромную роль, во-первых, в достижении перемирия 20 сентября и оказании помощи жителям Карабаха на этапе до их массового выхода из Карабаха», — сказал он.

Замминистра добавил, что контакты между Баку и армянами Карабаха также проходят при посредничестве миротворцев.

Галузин подчеркнул, что контингент остается востребованным в регионе, поскольку он обеспечивает безопасность оставшихся жителей. Кроме того, многие переселенцы могут вернуться в Карабах, и наличие российских военных станет для них фактором спокойствия.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что два российских наблюдательных поста в Мардакертском и в Мартунинском районах Нагорного Карабаха были свернуты.