Силовые структуры
В Подмосковье в салоне машины нашли два пулемета
В Московской области в салоне машины нашли два пулемета
В Московской области у владельца авто изъяли оружие. Об этом сообщает MK.RU.
По данным издания, инцидент произошел в Дмитровском городском округе. В воскресенье сотрудники ГИБДД остановили машину Mitsubishi. За рулем оказался 38-летний мужчина. В его салоне полицейские нашли пулемет Шпагина 1941 года выпуска и пулемет Дегтярева 1927 года выпуска.
Теперь правоохранители проводят проверку.
Ранее стало известно, что в Сочи браконьеры оборудовали схрон с оружием посреди заповедника.