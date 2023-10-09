Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 9 октября 2023Силовые структуры

В Подмосковье в салоне машины нашли два пулемета

В Московской области в салоне машины нашли два пулемета

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области у владельца авто изъяли оружие. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел в Дмитровском городском округе. В воскресенье сотрудники ГИБДД остановили машину Mitsubishi. За рулем оказался 38-летний мужчина. В его салоне полицейские нашли пулемет Шпагина 1941 года выпуска и пулемет Дегтярева 1927 года выпуска.

Теперь правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Сочи браконьеры оборудовали схрон с оружием посреди заповедника.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военнопленные на Украине пожаловались ООН на пытки

    Российский комик раccказал о пробежке босиком в минус 53

    Во Франции заявили о конце союза с Германией

    Жена фермера случайно скормила буйволу золотое ожерелье

    Российская модель попозировала в откровенном образе для иностранного журнала

    Российский пенсионер домогался девятилетней девочки на пляже и получил 14 лет

    Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле

    Нурмагомедов выступил в поддержку Палестины

    Эрдоган обсудил с президентом Палестины конфликт с Израилем

    На Украине заявили о нехватке угля для предстоящей зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости