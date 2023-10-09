В Запорожской области рассказали об отражении пяти атак ВСУ за сутки

Рогов: Российская армия отразила пять атак ВСУ за сутки в районе Работино

Российская армия за сутки отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На первом (участке — прим. «Ленты.ру») были отбиты две атаки штурмового характера, на втором участке отбиты три атаки. Причем (ВСУ на участке — прим. «Ленты.ру») Работино — Копани действуют все активнее», — сообщил он.

Рогов объяснил, что украинская армия активно работает на двух участках: от села Работино к селу Копани и от Работино к селу Вербовое. По его словам, за сутки потери ВСУ составили 35 человек.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении поражения украинским силам в районах Работино, Новоданиловки и Вербового. По данным ведомства потери понесли 23-я, 65-я и 116-я механизированные бригады противника.