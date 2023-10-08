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13:11, 8 октября 2023Россия

Российские войска нанесли поражение ВСУ на запорожском направлении

Минобороны России: ВС РФ нанесли поражение ВСУ на запорожском направлении

Российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, поражение было нанесено живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад противника, которые находились в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Вербовое.

За сутки на данном направлении противник потерял до 30 бойцов, два автомобиля и гаубицу М119, которую произвели в Соединенных Штатах.

Ранее на купянском направлении российскими силами были уничтожены свыше 40 бойцов противника. По данным Минобороны, «Западная» группировка войск отразила пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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