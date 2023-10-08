В ДНР пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп

Минобороны: пресечена деятельность трех ДРГ в ДНР

Начало событий в новости Российские войска нанесли поражение ВСУ на запорожском направлении

В Донецкой народной республике (ДНР) пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения противника ликвидированы в Урожайном и Старомайорском. На этом направлении уничтожены 185 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, гаубица Д-20 и четыре автомобиля ВСУ.

Российские войска также нанесли поражение противнику на запорожском направлении. Потери составили в живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Вербовое.

За сутки на данном направлении противник потерял до 30 бойцов, два автомобиля и гаубицу М119, которую произвели в США.