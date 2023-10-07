Минобороны заявило об уничтожении свыше 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении российскими силами были уничтожены свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, «Западная» группировка войск отразила пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка в ЛНР и Лиман Первый в Харьковской области.

Российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установка «Krab» польского производства, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

В Минобороны также заявили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Украинский самолет был сбит в районе населенного пункта Преображенка.