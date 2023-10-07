Российская система ПВО сбила украинский Су-25

Минобороны отчиталось о сбитом Су-25 ВСУ в Запорожской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточняет, что украинский самолет был сбит в районе населенного пункта Преображенка. Помимо этого, по данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили семь снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM.

1 октября российские военные уничтожили украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Минобороны, самолет был сбит российскими средствами ПВО в районе Клещеевки в ДНР. При этом остальных подробностей по штурмовику в Минобороны не привели.