Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 7 октября 2023Россия

Российская система ПВО сбила украинский Су-25

Минобороны отчиталось о сбитом Су-25 ВСУ в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточняет, что украинский самолет был сбит в районе населенного пункта Преображенка. Помимо этого, по данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили семь снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM.

1 октября российские военные уничтожили украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Минобороны, самолет был сбит российскими средствами ПВО в районе Клещеевки в ДНР. При этом остальных подробностей по штурмовику в Минобороны не привели.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер раненный при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения «Единой России»

    Путин запустил поставки российского газа в Узбекистан и Казахстан

    Путин сел за руль и прокатил Мирзиеева на Aurus

    В Московском зоопарке показали впервые открывшую глаза полуторамесячную панду

    Катар обвинил Израиль в эскалации близ сектора Газа

    Захарова назвала «кругом насилия» обострение палестино-израильского конфликта

    Названа цена выставленной на продажу квартиры Зеленских в Крыму

    Российские войска нанесли поражение частям ВСУ на запорожском направлении

    Минобороны отчиталось об уничтожении украинских ДРГ на херсонском направлении

    В Госдуме оценили уход поддержавшего Россию в УЕФА шведа со своего поста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости