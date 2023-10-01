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14:26, 1 октября 2023Россия

Российские военные сбили украинский Су-25 в ДНР

Минобороны: средства ПВО России сбили украинский Су-25 в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные уничтожили украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, самолет был сбит российскими средствами ПВО в районе Клещеевки в ДНР. При этом остальных подробностей по штурмовику в Минобороны не привели.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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