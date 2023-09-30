Российский истребитель уничтожили самолет ВСУ

Минобороны: экипаж Су-35С ВКС России уничтожил украинский самолет

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили самолет, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, истребитель Воздушно-космических сил России Су-35С уничтожил украинское судно в ходе воздушного боя.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации», — поделились подробностями в Минобороны.

В ночь на пятницу, 29 сентября, российские военнослужащие уничтожили еще два истребителя МиГ-29, поставленных ВСУ из Польши. При этом в Минобороны подчеркнули, что данные многоцелевые истребители были усовершенствованы для применения ракетного вооружения.