Минобороны сообщило об уничтожении двух поставленных ВСУ из Польши МиГ-29

МО: в Николаевской области уничтожены два поставленные ВСУ из Польши МиГ-29

В ночь на пятницу, 29 сентября, российские военнослужащие уничтожили еще два истребителя МиГ-29, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Польши. Об этом сообщили журналистами в Министерстве обороны России.

«Кроме того, ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены еще два поставленных из Польши истребителя МиГ-29», — говорится в сообщении.

При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что данные многоцелевые истребители были усовершенствованы для применения ракетного вооружения.

В Минобороны рассказали, что всего за последнюю неделю Воздушно-космические силы России поразили пять боевых самолетов противника. Так, помимо двух истребителей Николаевской области, в районе села Торецкое Донецкой народной республики уничтожили штурмовик Су-25 ВСУ, а на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области — два истребителя МиГ-29.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами в зоне специальной военной операции (СВО). В результате ударов были уничтожены два крупных арсенала с оружием и боеприпасами, а также пункт управления подразделениями «Иностранного легиона».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.