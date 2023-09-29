Российские войска за шесть дней нанесли девять групповых ударов в зоне СВО

МО: ВС РФ уничтожили пункт управления подразделениями «Иностранного легиона»

Российские войска с 24 по 29 сентября нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников», — пояснили в министерстве.

В результате ударов были уничтожены два крупных арсенала с оружием и боеприпасами, а также пункт управления подразделениями «Иностранного легиона». Помимо того, отметили в Минобороны, были нарушены поставки иностранных вооружений и материально-техническое обеспечение украинских войск, которые действуют на донецком и запорожском направлениях.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска улучшили положение на южнодонецком направлении, где ведут боевые действия подразделения российской группировки войск «Восток». Уточняется, что положение было улучшено по переднему краю.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.