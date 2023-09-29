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15:35, 29 сентября 2023Россия

Российские войска за шесть дней нанесли девять групповых ударов в зоне СВО

МО: ВС РФ уничтожили пункт управления подразделениями «Иностранного легиона»
СюжетМинобороны:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска с 24 по 29 сентября нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников», — пояснили в министерстве.

В результате ударов были уничтожены два крупных арсенала с оружием и боеприпасами, а также пункт управления подразделениями «Иностранного легиона». Помимо того, отметили в Минобороны, были нарушены поставки иностранных вооружений и материально-техническое обеспечение украинских войск, которые действуют на донецком и запорожском направлениях.

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    Никита Абрамов
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