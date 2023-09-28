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14:16, 28 сентября 2023Россия

Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России заявило об улучшении положения на южнодонецком направлении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска улучшили положение на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о южнодонецком направлении, где ведут боевые действия подразделения российской группировки войск «Восток». Уточняется, что положение было улучшено по переднему краю.

Помимо того, отметили в оборонном ведомстве, в районе Приютного Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки противника.

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    Никита Абрамов
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