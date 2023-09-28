Российские войска улучшили положение на одном из направлений
Российские войска улучшили положение на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Речь идет о южнодонецком направлении, где ведут боевые действия подразделения российской группировки войск «Восток». Уточняется, что положение было улучшено по переднему краю.
Помимо того, отметили в оборонном ведомстве, в районе Приютного Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки противника.
Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ. В министерстве отметили, что склад находился в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.