Экс-штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал о совместных боях с командиром «Ахмата»

Экс-штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал о боях с командиром «Ахмата» Алаудиновым

Бывший курганский штурмовик частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал о том, что вместе ходил в штурм против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. О совместных боях военнослужащий рассказал в беседе с Ura.ru.

«Он подымал своих бойцов и мы все шли на штурм. Потом я сам перешел служить в спецназ Кадырова», — заявил боец.

Он назвал Алаудинова человек большой силы и храбрости. «Для меня он самый лучший генерал на СВО. Я его очень сильно уважаю», — добавил российский военный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опыт ЧВК «Вагнер» как частной военной компании был корявым, потому что не основывался на законе. Глава государства отметил, что ЧВК в России нет, потому что нет закона о ЧВК.

