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20:29, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу на ТНТ высказалась о разнице гонораров мужчин и женщин в юморе

Юмористка Веневитина заявила, что у мужчин-комиков гонорар больше, чем у женщин

Кадр: Кирилл Сиэтлов / YouTube

Участница проектов «Comedy Баттл» и «Женский стендап» на ТНТ Настя Веневитина заявила, что в одном из юмористических проектов гонорар у мужчин в несколько раз выше, чем у женщин. О разнице в доходах комиков и комикесс она высказалась в подкасте «Авторитет мысли», запись доступна на YouTube.

Веневитина не стала приводить название шоу, о котором идет речь, однако уточнила, что снимается в нем периодически. По словам комикессы, в этом проекте у нее фиксированный гонорар, о котором она с командой договорилась еще в начале сотрудничества.

Юмористка добавила, что однажды продюсер шоу по ошибке отправила ей документ, в котором были обозначены контакты приглашенных звезд и их зарплаты в проекте. «Я вижу гонорары, и у меня просто глаза на лоб лезут, потому что мужчины в этом шоу зарабатывают в три раза больше, чем женщины, при медийности у женщин выше, чем у мужчин», — поделилась Веневитина. После этого она попросила у продюсера прибавку к гонорару.

Комикесса уточнила, что перед участием в этом шоу продюсер обычно спрашивает у приглашенной звезды, на какой гонорар она рассчитывает. «Видимо, мужчины все назвали [суммы] сильно больше, и им одобрили», — предположила она.

Ранее блогер и звезда веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян раскрыл заработок в Comedy Club. Он заявил, что, будучи автором в проекте, поначалу получал 80 тысяч рублей в месяц.

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    Маргарита Щигарева
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