Во Франции указали на утрату репутации Израиля из-за атаки ХАМАС

Le Figaro: Израиль потерял репутацию непобедимой крепости после нападения ХАМАС

Нападение палестинского исламистского движения ХАМАС может сказаться на репутации Израиля на Ближнем Востоке как непобедимой крепости. Об этой возможной утрате этого статуса сообщила французская газета Le Figaro.

«В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времен другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке», — сказано в статье. Автор добавляет, что эти люди были «ошеломлены» изображением в СМИ палестинцев, захватывающих территории Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».