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06:00, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Невеста заметила странное поведение жениха на свадьбе и узнала неприятную правду

Фото: Jeremy Wong Weddings / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником GuiltybutHonest рассказала историю о том, как заметила странное поведение своего жениха во время свадьбы и узнала неприятную правду о его поступке. По словам девушки, после случившегося она думает о расставании с партнером.

Автор поста отметила, что состоит в отношениях с возлюбленным шесть лет. По словам рассказчицы, они изначально договорились о том, что она не возьмет его фамилию в браке. Также пара сошлась на мнении, что у них никогда не будет детей.

В день свадьбы жених и невеста должны были на глазах у гостей подписать брачное соглашение. Молодой человек сделал это первым, а после предложил девушке. «Когда настала моя очередь, он странно накрыл документ рукой. Я попросила убрать ее. (...) Когда он это сделал, я увидела, что он скрывает», — пожаловалась GuiltybutHonest.

В брачном контракте, который автор поста должна была подписать, содержался пункт о том, что она должна взять фамилию мужа вопреки их предыдущей договоренности. Именно этот пункт жених накрыл рукой, когда девушка должна была подписать документ. Тем не менее GuiltybutHonest предпочла не устраивать ссору и притворилась, что поставила подпись, хотя на самом деле не сделала этого.

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«Он тайком от меня специально оформил брачный контракт так, чтобы в нем содержался пункт, что я беру его фамилию», — возмутилась девушка, рассказывая о случившемся на Reddit. Автор поста подчеркнула, что полностью доверилась будущему супругу в вопросе оформления брачных документов и поэтому не проверила данные, которые он указал.

После свадьбы девушка отметила перемену в возлюбленном. По словам GuiltybutHonest, муж начал давить на нее, чтобы она взяла его фамилию. В качестве аргумента он вопреки их прошлому решению не заводить ребенка приводил тот факт, что их будущие дети так или иначе будут носить его фамилию.

«Я впустую потратила часть своей жизни на отношения с человеком, которого, по сути, даже не знаю», — посетовала рассказчица. Также она заявила, что теперь не видит совместного будущего с мужем.

В комментариях многие пользователи посочувствовали девушке. Они посоветовали GuiltybutHonest расстаться с возлюбленным и заверили, что она поступила правильно, не подписав брачное соглашение.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как нашла аккаунт мужа в соцсети и узнала о нем неприятную правду. Пара часто обсуждала, что не хочет иметь детей, но пользовательница увидела комментарий супруга, в котором говорилось об обратном.

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    Мария Большакова
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