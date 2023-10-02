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08:18, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Женщина нашла аккаунт мужа в сети и узнала неприятную правду

Фото: Unsplash

Женщина поделилась на Reddit историей о том, как нашла аккаунт мужа на портале и узнала о нем неприятную правду. Она заявила, что теперь постоянно думает об этом.

Рассказчица отметила, что состоит с возлюбленным в отношениях почти десять лет. Она подчеркнула, что все это время была уверена в том, что они с партнером не хотят детей.

По словам пользовательницы сети, они с мужем активно пользуются Reddit. Один раз супруг решил показать ей, как много лайков собрал один из его комментариев. Во время просмотра женщина заметила другую запись, в которой возлюбленный говорил о ней. Позднее она подсмотрела название его аккаунта и нашла страницу на портале.

«В комментариях он говорил обо мне с восхищением, это было мило. А в других он писал о том, как бы ему хотелось стать отцом, но он не может осуществить это из-за меня», — рассказала пользовательница. Также мужчина написал о том, что дорожит их отношениями, но при этом страдает из-за невозможности иметь с ней детей.

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Пользовательница призналась, что с момента прочтения комментариев постоянно думает о детях. По словам авторши поста, впервые за 32 года жизни она не уверена в своем нежелании иметь детей. «Я очень виню себя за то, что лишила его этой возможности. Особенно когда прочла о том, как сильно он этого хочет», — высказалась она.

В комментариях женщину призвали не принимать необдуманных решений. «Конечно, изменить мнение о детях можно. Но с решением лучше не торопиться. Лучше жалеть об отсутствии детей, чем о том, что они есть», — посоветовал ей один из них. Другие порекомендовали авторше поста прямо поговорить с мужем и обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как, решив сделать парню сюрприз, узнала о нем неприятную правду. Пользовательница выяснила, что возлюбленный периодически посещает сайт знакомств, будучи с ней в отношениях.

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    Мария Большакова
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