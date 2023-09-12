Девушка решила сделать сюрприз возлюбленному и узнала неприятную правду о нем

Пользовательница Reddit с ником Immaslaywhatiwant решила сделать своему парню сюрприз и узнала о нем неприятную правду. По словам девушки, после этого она рассталась с возлюбленным и решилась на месть.

Случай произошел после того, как парень уехал в другой город в командировку. По словам героини истории, он должен был провести в Дублине десять месяцев.

Авторша поста решила сделать уехавшему в командировку возлюбленному подарок, для которого ей были нужны их старые переписки из приложения для знакомств. После того, как девушка заново его установила, то обнаружила, что анкета ее бойфренда по-прежнему активна. «Он обновил свой профиль и ищет женщин там, где живет сейчас», — пояснила Immaslaywhatiwant.

Девушка сообщила неверному возлюбленному об этой находке. По словам героини, она приняла решение расстаться с ним. Также пользовательница сообщила о поступке парня его маме и сестре, с которыми он ее познакомил ранее.

«У меня есть маленькая надежда, что они мне поверят, и у него будут хотя бы небольшие проблемы с семьей. (...) Это удар, который нельзя игнорировать», — заключила девушка.

Некоторые пользователи поддержали Immaslaywhatiwant. «Лжецам такое часто сходит с рук. Семья существует в том числе для того, чтобы напоминать об ошибках прошлого», «Вруны определенно заслуживают того, чтобы их разоблачали», — высказались они.

Другие читатели осудили девушку за то, что она вовлекла в конфликт семью бывшего возлюбленного. «Вы втягиваете в эту всю семью. Это неправильно. Просто идите дальше», «Шесть месяцев — слишком маленький срок для "длительных" отношений. (...) Не уверен, что его семья примет вашу сторону», — заявили комментаторы.

Ранее девушка рассказала на портале, как узнала о парне неожиданную правду, приехав домой раньше, чем обычно. Пользовательница застала возлюбленного одетым в ее сарафан.