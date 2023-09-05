Девушка приехала домой раньше обычного и сделала внезапное открытие о бойфренде

Пользовательница Reddit рассказала на портале о том, как однажды вернулась домой после работы раньше обычного и сделала внезапное открытие о своем бойфренде. По ее словам, после этого парень сильно расстроился и уехал из дома.

«Мы с моим парнем встречаемся уже три года. Он — любовь всей моей жизни, и я не хочу быть с кем-то другим», — заявила рассказчица. Она также отметила, что ее бойфренд всегда придерживался маскулинности в своем поведении и отказывался делать что-то, что, с его точки зрения, выглядело бы женственным.

Девушка уточнила, что в последнее время много работает. Однако во время одной из недавних смен начальник предложил ей уйти пораньше, чем героиня истории и воспользовалась. По пути домой она пыталась дозвониться до своего парня, но тот не отвечал. В связи с этим автор поста решила сделать сюрприз возлюбленному.

«Я кралась по квартире, пытаясь найти его, и поняла, что он находится в нашей комнате. Я медленно вошла туда, и когда открыла дверь, то увидела, что он стоит перед нашим зеркалом, одетый в один из моих сарафанов», — рассказала девушка. Увидев ее, молодой человек испугался и заплакал. Она попыталась утешить парня, однако тот отстранился от нее. Тогда рассказчица решила дать ему успокоиться в одиночестве и покинула комнату.

Спустя какое-то время парень вышел из комнаты с чемоданом в руках, заявив, что он уезжает, и покинул квартиру. Автор публикации впоследствии пыталась связаться с ним по телефону, но звонки переадресовывались на голосовую почту. «Прошло уже два дня, а от него так и нет вестей. Думаю, он сейчас у своего отца. И, на заметку, я не была бы против, если бы он носил женскую одежду», — подчеркнула девушка.

В комментариях многие пользователи порекомендовали рассказчице на время оставить своего бойфренда в покое, чтобы он мог в одиночестве пережить произошедшее. Некоторые также посоветовали ей отправить молодому человеку сообщение со словами поддержки.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, что захотела отменить свадьбу после того, как увидела кадры с мальчишника жениха. Большинство комментаторов на портале поддержало ее решение.