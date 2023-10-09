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20:30, 9 октября 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» высказался о сроках победы России

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что Россия победит в 2024 году

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов допустил, что Россия победит в 2024 году. Об этом он заявил в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая.

«Либо я ничего не понимаю ни в чем, либо следующий год — это будет год победы России», — сказал командир спецназа.

Алаудинов утонил, что очень много событий будут накладываться друг на друга в мире. Как он утверждает, США и европейские государства не будут способны продолжать финансировать боевые действия на Украине. Командир «Ахмата» отметил, что финансовая поддержка Запада была рассчитана на 7-10 месяцев. По его словам, западная сторона не ожидала готовности России противостоять НАТО в течение более полутора лет.

Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что разведка США и Белый дом уверены в победе России в конфликте на Украине. Он также предсказал последствия контрнаступления украинской армии. По его словам, попытка продолжить наступление повлекла бы за собой мятеж на Украине.

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    Кристина Есикова
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