Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что Россия победит в 2024 году

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов допустил, что Россия победит в 2024 году. Об этом он заявил в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая.

«Либо я ничего не понимаю ни в чем, либо следующий год — это будет год победы России», — сказал командир спецназа.

Алаудинов утонил, что очень много событий будут накладываться друг на друга в мире. Как он утверждает, США и европейские государства не будут способны продолжать финансировать боевые действия на Украине. Командир «Ахмата» отметил, что финансовая поддержка Запада была рассчитана на 7-10 месяцев. По его словам, западная сторона не ожидала готовности России противостоять НАТО в течение более полутора лет.

Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что разведка США и Белый дом уверены в победе России в конфликте на Украине. Он также предсказал последствия контрнаступления украинской армии. По его словам, попытка продолжить наступление повлекла бы за собой мятеж на Украине.