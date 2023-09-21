Журналист Херш: попытка продолжения наступления ВСУ повлекла бы за собой мятеж

Попытка продолжить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлекла бы за собой мятеж в стране. Такие последствия предсказал со ссылкой на источники в американском разведсообществе журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на странице в Substack.

«Правда в том, что если бы украинской армии приказали продолжить наступление, армия бы взбунтовалась. Солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома при [президенте США Джо] Байдене», — заявил он.

Ранее Херш выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине. Более того, он сказал, что конфликт уже закончен, а украинского наступления — нет.