Назван причина низкой популярности Windows 11

Lansweeper: Windows 11 оказалась непопулярна из-за высоких системных требований

Аналитики компании Lansweeper выяснили, по какой причине Windows 11 остается непопулярной спустя два года после релиза. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Специалисты фирмы проанализировали 33 миллиона компьютеров пользователей из корпоративного сектора. На основе этих данных эксперты заявили, что Windows 11 установлена лишь на 8,35 процента девайсов. Это небольшой скачок по сравнению с сентябрем 2022 года, когда актуальная ОС была установлена на 5,74 процента ПК. Лидером остается Windows 10, которая имеет уровень поддержки 80,5 процента.

Авторы отчета назвали причину такого феномена. По их словам, многие пользователи не могут сделать так, чтобы их оборудование соответствовало высоким системным требованиям Windows 11. Также представители корпоративного сектора, как правило, реже обновляют свои девайсы, чем обычные пользователи. Кроме того, организации пользуются корпоративными версиями Windows, поэтому могут пропускать обязательные обновления.

По словам представителя Lansweeper Эсбен Дочи, многие компании были бы готовы перевести свои ПК на Windows 11, однако для этого нужно составить подробный план миграции, на что у представителей бизнеса и государственных организаций часто нет времени.

Ранее сообщалось, что пользователи геймерского сервиса Steam отдали предпочтение вышедшей в 2015 году Windows 10. Доля устаревшей Windows 10 на компьютерах игроков составила 56 процентов, тогда как доля Windows 11 — всего 37 процентов.