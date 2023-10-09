Си Цзиньпин призвал США стабилизировать отношения с Китаем

Си Цзиньпин: Пекин и Вашингтон должны стабилизировать отношения

Пекин и Вашингтон должны стабилизировать отношения и вывести их на новый уровень. С таким призывом к США обратился председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине, передает CGTN.

«Цель наших стран — стабилизировать и улучшить отношения, найти правильный путь сосуществования в новую историческую эпоху», — заявил китайский лидер.

По словам Си, историческая логика сосуществования Китая и США остается неизменной, как и стремление народов двух стран к обменам и сотрудничеству.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил вероятность встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, но отметил, что четкой договоренности пока нет. «Пока такую встречу не назначили, но возможность есть», — сказал американский лидер.