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13:45, 9 октября 2023Мир

Си Цзиньпин призвал США стабилизировать отношения с Китаем

Си Цзиньпин: Пекин и Вашингтон должны стабилизировать отношения

Фото: Huang Jingwen / Globallookpress.com

Пекин и Вашингтон должны стабилизировать отношения и вывести их на новый уровень. С таким призывом к США обратился председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине, передает CGTN.

«Цель наших стран — стабилизировать и улучшить отношения, найти правильный путь сосуществования в новую историческую эпоху», — заявил китайский лидер.

По словам Си, историческая логика сосуществования Китая и США остается неизменной, как и стремление народов двух стран к обменам и сотрудничеству.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил вероятность встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, но отметил, что четкой договоренности пока нет. «Пока такую встречу не назначили, но возможность есть», — сказал американский лидер.

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    Анжелика Бережная
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