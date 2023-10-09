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20:20, 9 октября 2023Силовые структуры

Мошенники похитили у жителей российского региона 12,7 миллиона рублей за три дня

В Забайкальском крае мошенники за 3 дня обманули жителей на 12,7 млн рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Забайкальском крае мошенники за три дня обманули местных жителей на 12,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве рассказали, что за три дня к ним поступило 16 заявлений о хищении денег аферистами. При этом мошенники используют разные схемы обмана: представляются сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщают о попытках кражи денег с карт. Всех их объединяет то, что они убеждают пострадавших перевести деньги на «безопасные счета» или вложить их в «инвестиции».

Самую крупную сумму мошенникам отдал 61-летний читинец. Ему позвонил якобы специалист компании по заработку на инвестициях и пообещал большую прибыль. Мужчина поверил и в течение трех недель отдал аферистам почти 4,8 миллиона рублей. Не сумев вернуть деньги, пострадавший обратился в полицию.

Еще одна местная жительница перевела более 500 тысяч рублей на продиктованные 30 номеров телефонов, выдаваемых за «безопасные счета».

Ранее пожилая жительница Саратова поговорила с мошенником и лишилась квартиры.

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    Варвара Митина
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