Мошенники похитили у жителей российского региона 12,7 миллиона рублей за три дня

В Забайкальском крае мошенники за 3 дня обманули жителей на 12,7 млн рублей

В Забайкальском крае мошенники за три дня обманули местных жителей на 12,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве рассказали, что за три дня к ним поступило 16 заявлений о хищении денег аферистами. При этом мошенники используют разные схемы обмана: представляются сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщают о попытках кражи денег с карт. Всех их объединяет то, что они убеждают пострадавших перевести деньги на «безопасные счета» или вложить их в «инвестиции».

Самую крупную сумму мошенникам отдал 61-летний читинец. Ему позвонил якобы специалист компании по заработку на инвестициях и пообещал большую прибыль. Мужчина поверил и в течение трех недель отдал аферистам почти 4,8 миллиона рублей. Не сумев вернуть деньги, пострадавший обратился в полицию.

Еще одна местная жительница перевела более 500 тысяч рублей на продиктованные 30 номеров телефонов, выдаваемых за «безопасные счета».

Ранее пожилая жительница Саратова поговорила с мошенником и лишилась квартиры.