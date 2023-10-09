Пенсионерка поговорила с мошенником и лишилась квартиры

Пенсионерка из Саратова поговорила с мошенником и лишилась квартиры и сбережений

Пожилая жительница Саратова поговорила с мошенником и лишилась квартиры. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным представителей ведомства, россиянке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального банка, и рассказал, что та рискует потерять свои сбережения из-за злоумышленников. Он заверил испуганную женщину в том, что, чтобы этого избежать, ей необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка сняла с вкладов в банках 2,27 миллиона рублей, после чего отправила их на счет, который указал собеседник.

Помимо этого, мошенник убедил пенсионерку продать свою квартиру. Все заработанные со сделки 3,8 миллиона рублей та вновь перевела на «безопасный счет». В результате общая сумма ущерба, нанесенного россиянке, составила более шести миллионов рублей. По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Представители ГУ МВД призвали граждан быть внимательными и осторожными при общении с незнакомцами. «Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают оформить кредит, чтобы обезопасить сбережения, не будут просить снять денежные средства со счетов и перевести их на так называемые "безопасные" или "резервные" счета. Таких счетов не существует! Информацию о финансовых операциях по счетам и вкладам можно узнать, позвонив в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты, либо обратившись лично в отделение банка», — пояснили они.

В октябре стало известно, что житель Петропавловска-Камчатского споил пенсионера и обманом лишил его квартиры.