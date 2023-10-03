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13:17, 3 октября 2023Среда обитания

Пенсионер напился с незнакомцем и лишился квартиры

На Камчатке мошенник споил пенсионера и убедил его отдать жилье

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Петропавловска-Камчатского споил пенсионера и обманом лишил его квартиры. Взамен пожилому человеку пообещали новый автомобиль, другую квартиру, а также погашение коммунальных долгов, сообщает прокуратура Камчатского края.

47-летний мошенник с мая по август 2019 года навещал пенсионера, принося ему продукты и спиртное. В состоянии алкогольного опьянения пожилой мужчина потерял бдительность и доверился новому знакомому. В итоге был подписан договор купли-продажи квартиры на улице Дальневосточная. Вскоре жилплощадь перепродали третьим лицам. Прежнего владельца переселили в арендованную «однушку», сказав, что она якобы куплена с вырученных за продажу старой квартиры денег.

Вину мошенник не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на четыре года со штрафом в размере полумиллиона рублей.

Ранее аферисты вынудили 84-летнюю петербурженку отдать им квартиру, а саму пенсионерку переселили в пансионат. Мошенники пообещали приобрести ее жилье по рыночной цене. Вместо этого они заключили фиктивный договор купли-продажи и от ее имени оформили доверенность с правом распоряжения и управления ее собственностью. Впоследствии сделку признали недействительной, а недвижимость вернули законной собственнице.

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    Виктория Клабукова
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