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20:32, 9 октября 2023Мир

Израиль решил рискнуть заложниками в секторе Газа

Times of Israel: ЦАХАЛ решил атаковать сектор Газа даже при риске для заложников

Фото: Mohammed Salem / Reuters

ЦАХАЛ решил наносить удары по сектору Газа даже при риске для заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

При этом отмечается, что в случае поступления проверенной информации о точном нахождении заложников в Газе ЦАХАЛ не будет атаковать здания.

Ранее «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) пригрозило казнить мирных граждан Израиля. В сообщении радикальной палестинской группировки сказано, что она будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки.

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    Виктория Кондратьева
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