Израиль решил рискнуть заложниками в секторе Газа

Times of Israel: ЦАХАЛ решил атаковать сектор Газа даже при риске для заложников

ЦАХАЛ решил наносить удары по сектору Газа даже при риске для заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

При этом отмечается, что в случае поступления проверенной информации о точном нахождении заложников в Газе ЦАХАЛ не будет атаковать здания.

Ранее «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) пригрозило казнить мирных граждан Израиля. В сообщении радикальной палестинской группировки сказано, что она будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки.

