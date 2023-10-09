ХАМАС пообещало казнить по заложнику в ответ на каждый удар Израиля

«Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) пригрозило казнить мирных граждан Израиля. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении радикальной палестинской группировки сказано, что она будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки. В частности, речь шла о подрыве домов мирных жителей.

Ранее ХАМАС высказалось об обмене пленными с Израилем. Отмечается, что радикальное палестинское движение опровергло факт переговоров с Израилем по вопросу обмена пленными.