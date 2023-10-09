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20:01, 9 октября 2023Мир

ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

ХАМАС пообещало казнить по заложнику в ответ на каждый удар Израиля

Фото: Fatima Shbair / AP

«Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) пригрозило казнить мирных граждан Израиля. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении радикальной палестинской группировки сказано, что она будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки. В частности, речь шла о подрыве домов мирных жителей.

Ранее ХАМАС высказалось об обмене пленными с Израилем. Отмечается, что радикальное палестинское движение опровергло факт переговоров с Израилем по вопросу обмена пленными.

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    Виктория Кондратьева
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