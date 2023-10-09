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18:32, 9 октября 2023Мир

ХАМАС высказалось об обмене пленными с Израилем

ХАМАС опровергает факт переговоров с Израилем по обмену пленными

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС опровергает факт переговоров с Израилем по вопросу обмена пленными. Об этом РИА Новости рассказал его представитель Хусам Бадран.

«Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое», — пояснил он и добавил, что в настоящее время ХАМАС «занимается защитой населения путем борьбы с израильской армией».

Ранее Reuters писало, что Катар в координации с США ведет переговоры с ХАМАС по освобождению захваченных боевиками на территории Израиля заложников. Отмечалось, что посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

Politico со ссылкой на заявления высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука сообщило, что минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Среди похищенных — женщины, дети и старики.

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    Варвара Кошечкина
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