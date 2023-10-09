Женщина описала полет в Израиль фразой «я из Донецка, мне не страшно»

Пассажирка рейса Red Wings из Сочи в Тель-Авив вспомнила обстрелы в Донецке

Пассажирка самолета Red Wings из Сочи в Тель-Авив после приземления описала полет фразой «я из Донецка, мне не страшно». Своим мнением о происходящем в Израиле женщина поделилась с РИА Новости.

Женщина отметила, что прилетела к дочери, проживающей в Тель-Авиве. При этом пассажирка добавила, что не испытывает страха из-за происходящего в стране, так как помнит обстрелы столицы Донецкой народной республики в течение девяти лет.

Уточняется, что дважды перенесенный рейс Red Wings приземлился в аэропорту Бен-Гурион 9 октября.

Ранее стало известно, что официально четверо российских граждан пропали без вести после атаки радикальной группировки ХАМАС в Израиле. Еще пять человек не выходят на связь с родными.