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16:51, 9 октября 2023Путешествия

Четверо россиян пропали без вести после атаки ХАМАС в Израиле

Посольство РФ: четверо россиян пропали без вести после атаки ХАМАС в Израиле

Фото: Amir Cohen / Reuters

Четверо российских граждан пропали без вести после атаки радикальной группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в стране.

По состоянию на 16:00 по мск 9 октября информации о погибших россиянах нет. При этом есть данные о девяти лицах, с которыми родственники не могут выйти на связь. В их числе как те, кто постоянно проживает в Израиле, так и временно находящиеся в стране.

«Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — объяснила пресс-секретарь посольства Мария Рязанова.

Ранее стало известно, что Россия готова предпринять радикальные меры по вывозу своих граждан из Израиля в случае ухудшения обстановки в стране. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

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    Зарина Дзагоева
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