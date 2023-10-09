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13:56, 9 октября 2023Ценности

Знаменитости вернули в моду один стиль в одежде

Daily Mail: модель Белла Хадид и актриса Пэ Дуна вернули в моду стиль «преппи»

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стиль «преппи» вновь вернулся в моду благодаря знаменитостям. Соответствующий материал и подборку фотографий приводит Daily Mail.

Речь идет о модном течении, произошедшем от формы учащихся престижных частных школ, который характеризуется смесью делового стиля и smart casual. Приверженцы данного направления предпочитают юбки в складку, платья-трапеции, ботфорты и ботильоны на устойчивом каблуке и платформе.

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Среди инфлюэнсеров, которые сделали «преппи» трендовым, оказались модель Белла Хадид, южнокорейская актриса Пэ Дуна, а также гости прошедших Недель моды. Так, одна посетительница вышла в свет в платье в виде кардигана, а другая предпочла одежду более нейтральных цветов: серый вязаный жилет в сочетании с джинсами прямого кроя.

В августе стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью. В первую очередь специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому образу.

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    Карина Черных
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