Знаменитости вернули в моду один стиль в одежде

Daily Mail: модель Белла Хадид и актриса Пэ Дуна вернули в моду стиль «преппи»

Стиль «преппи» вновь вернулся в моду благодаря знаменитостям. Соответствующий материал и подборку фотографий приводит Daily Mail.

Речь идет о модном течении, произошедшем от формы учащихся престижных частных школ, который характеризуется смесью делового стиля и smart casual. Приверженцы данного направления предпочитают юбки в складку, платья-трапеции, ботфорты и ботильоны на устойчивом каблуке и платформе.

Среди инфлюэнсеров, которые сделали «преппи» трендовым, оказались модель Белла Хадид, южнокорейская актриса Пэ Дуна, а также гости прошедших Недель моды. Так, одна посетительница вышла в свет в платье в виде кардигана, а другая предпочла одежду более нейтральных цветов: серый вязаный жилет в сочетании с джинсами прямого кроя.

В августе стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью. В первую очередь специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому образу.