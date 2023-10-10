Сообщения об отсутствии попыток Украины атаковать ЗАЭС не нашли подтверждения

11 мая 2023 глава украинского «Энергоатома» Петр Котин сообщал CNN, что Украина планирует контрнаступление таким образом, чтобы обойти Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и избежать повреждений объекта. «Есть ответственность за сохранение целостности, даже если она занята русскими», — заявлял он. После этого в сети распространились сообщения о том, что государство никогда не пыталось атаковать ЗАЭС, однако это не находит подтверждения.

9 октября начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. По словам Буданова, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм для попытки захвата ЗАЭС. Затем они были вынуждены отступить. После этого ГУР предприняло еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС.

О том, что украинские военные пытались захватить территорию атомной станции, 19 октября 2022 года сообщал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, украинский десант был уничтожен российскими силами. Еще об одной попытке захвата ЗАЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) Минобороны сообщало в начале сентября 2022 года.

Министерство иностранных дел России отмечало, что заявление Буданова «должно стать холодным душем для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что не могут определить направление удара по станции».

Информация о том, что Украина не пыталась атаковать ЗАЭС, получала распространение в украинских и западных СМИ. Российские издания опубликовали заявление ГУР Украины о попытках атаковать атомную станцию.

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