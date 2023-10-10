ХАМАС начало обстрел аэропорта Тель-Авива

Боевое крыло ХАМАС начало обстрел аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Боевое крыло ХАМАС под названием «Бригады Изеддина аль-Кассама» начало обстрел аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает Russia Today (RT) со ссылкой на специальное заявление боевого крыла движения.

«Бригады «Аль-Кассама» обстреливают ракетами аэропорт Бен-Гурион в ответ на нападения на мирных жителей», — передается в сообщении.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что предполагаемое проникновение боевиков на север Израиля не подтвердилось.

В оборонном ведомстве отметили, что подозрения о воздушном проникновении в район Голанских высот и Верхней Галилеи исключены. Также в ЦАХАЛ добавили, что риска нарушения безопасности для граждан Израиля нет.