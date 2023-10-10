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12:05, 10 октября 2023Мир

В Израиле опровергли проникновение боевиков на север страны

Представитель ЦАХАЛ опроверг проникновение боевиков на север Израиля

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Предполагаемое проникновение боевиков на север Израиля не подтвердилось, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его цитирует ТАСС.

Ранее в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ появилось сообщение о предполагаемом нарушении воздушных границ страны в районе расположенных на севере Израиля Голанских высот и Верхней Галилеи. Уточнялось, что самолеты ВВС Армии обороны Израиля патрулируют этот район в поисках нарушителя.

Местная газета Yedioth Ahronoth при этом сообщала, что власти опасаются проникновения террористов в северных районах страны рядом с ливанской границей.

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    Варвара Кошечкина
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