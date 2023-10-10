В Израиле опровергли проникновение боевиков на север страны

Представитель ЦАХАЛ опроверг проникновение боевиков на север Израиля

Предполагаемое проникновение боевиков на север Израиля не подтвердилось, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его цитирует ТАСС.

Ранее в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ появилось сообщение о предполагаемом нарушении воздушных границ страны в районе расположенных на севере Израиля Голанских высот и Верхней Галилеи. Уточнялось, что самолеты ВВС Армии обороны Израиля патрулируют этот район в поисках нарушителя.

Местная газета Yedioth Ahronoth при этом сообщала, что власти опасаются проникновения террористов в северных районах страны рядом с ливанской границей.