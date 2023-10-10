Израиль заподозрил проникновение в страну неизвестных лиц

Армия Израиля заподозрила проникновение в страну неизвестных лиц по воздуху

Армия Израиля заподозрила проникновение в страну неизвестных лиц по воздуху. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном соцсети Х.

«Получено сообщение о предполагаемом нарушении воздушных границ страны в районе Голанских высот и Верхней Галилеи», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что самолеты ВВС Армии обороны Израиля патрулируют этот район в поисках нарушителя, дополнительные подробности последуют.

Ранее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт назвал легитимные цели Израиля в секторе Газа. По его словам, парламент и гражданские министерства Газы являются законными целями для ударов со стороны Армии обороны Израиля.