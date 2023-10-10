Представитель ЦАХАЛ назвал парламент и министерства Газы законными целями

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Хехт: парламент Газы является законной целью

Парламент и гражданские министерства Газы являются законными целями для ударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Ричард Хехт, передает Associated Press.

«Если оттуда стреляет ракетами боевик, это превращается в военную цель», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос журналиста о возможности нанесения удара по органам власти Сектора Газа.

Хехт также предупредил, что Военно-воздушные силы (ВВС) истощены боевыми действиями, ЦАХАЛ возможно уже не будет располагать высоким «уровнем точности» в предупреждении целей перед нанесением ударов.

Ранее представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что главной целью операции Армии обороны Израиля является гарантирование того, что ХАМАС к концу вооруженного конфликта будет лишен военного потенциала.