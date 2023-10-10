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15:46, 10 октября 2023Россия

Палату для россиян с постеленными на деревяшки старыми матрасами сняли на видео

В липецкой больнице пожаловались на ужасные условия и показали видео из палаты

Пациенты больницы города Чаплыгина в Липецкой области пожаловались на ужасные условия в палатах. Об этом сообщает «Подъем».

Россиянам приходится спать на постеленных на доски старых изодранных матрасах и мыться холодной водой. Также больные утверждают, что в медучреждении нет отопления. Условия содержания сняла на видео одна из пациенток.

Они через соцсети пожаловались властям. Местный депутат Анатолий Емельянов рассказал, что готовит депутатские запросы в Росздравнадзор, управление здравоохранения Липецкой области и прокуратуру для проведения проверки. «Надежда на прокуратуру, которая проверит, насколько качественно осуществляются услуги, созданы ли все положенные условия», — сказал он.

В самой Чаплыгинской ЦРБ комментировать видео не стали, заявив, что руководства нет на месте. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил провести проверку по фактам жалоб пациентов Чаплыгинской районной больницы.

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    Евгения Куликова
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